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Kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ikincisi düzenlenen ’Obezite ve Spor’ konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.Medicana Bursa Hastanesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ’Obezite ve Spor’ konulu ödüllü kompozisyon yarışmasına 500’e yakın öğrenci katılım gösterdi.

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ikincisi düzenlenen ’Obezite ve Spor’ konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
Medicana Bursa Hastanesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ’Obezite ve Spor’ konulu ödüllü kompozisyon yarışmasına 500’e yakın öğrenci katılım gösterdi. Öğrencilerin yazdığı kompozisyonları, jüri üyeleri Olay Medya Başyazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt tarafından tek tek incelendi. Puanlamada ilk 4’e giren öğrencilere ise ödülleri düzenlenen törenle verildi. Birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ve dördüncüyü ise saat hediye edildi.
Törene gelen öğrenci ve velilere seslenen Bozkurt, "Çağımızın hastalığı obeziteye her platformda dile getirmeliyiz. Özellikle geleceğin mimarı çocuklarımızın obezite hakkında bilgilendirilerek onları sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve fiziksel aktiviteye yönlendirmemiz çok önemli. Böyle bir yarışma düzenleyerek de bu sağlık sorunun onlara aşılamaya çalıştık. Çocuklarımızın gelişimi ve onların motivasyonu konusunda sorumluluklarımızı bilmekte ve bu doğrultuda projeler üretmekteyiz. Çocuklarımızı ne olur evlere kapatmayalım. Onları dışa çıkaralım. Oyun oynasınlar, koşsunlar, düşsünler, ağlasınlar. Ama onları hareketsizliğe mahkum etmeyelim" dedi.
Birinci olan Ada Efe Akar’a bisiklet, ikinci olan Karacabey Atatürk İlkokulundan Miryusuf Bayraktaroğlu’na tablet, üçüncü ve dördüncü olan Ayşe Ada Bektaş ve Pilot Sanayi İlkokulundan Belinay Çalık’a saat ödülü takdim edildi.

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