Kompresör patladı: 1 ölü 1 yaralı (2)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) TUZLA'DA İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden Ramazan Ulu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçinin ise tedavisi devam ediyor. Olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.
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