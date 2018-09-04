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Kompresör patladı: 2 işçi yaralandı-1

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

TUZLA'DA İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
TUZLA'DA İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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