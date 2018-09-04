 KOMPRESÖR PATLADI : 2 İŞÇİ YARALANDI (1)

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Tuzla'da İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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