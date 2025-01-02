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  4. Komşu aileler arasında silahlı çatışma: 2 kadın hayatını kaybetti! Jandarmanın müdahalesi katliamı önledi

Komşu aileler arasında silahlı çatışma: 2 kadın hayatını kaybetti! Jandarmanın müdahalesi katliamı önledi

02.01.2025 23:26
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02.01.2025 23:26
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada Nurgül Kocaoğlu (47) ile Hatice Gümüş (47), hayatını kaybetti. Silahlı çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki tarafın aile üyelerinin ellerinde silah bulunan kişilerin önüne geçmeye çalıştıkları görülürken, kavgaya jandarmanın zamanında müdahalesi olayın katliama dönüşmesi engellendi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİ VE TABANCAYLA VURULDULAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu (49) ve Hatice Gümüş (47) ve H.G. (47) av tüfeği ve tabancayla vuruldu.

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Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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JANDARMANIN MÜDAHALESİ KATLİAMI ENGELLEDİ

Çatışmanın ortaya çıkan görüntüleri ise görenlere adeta dehşete düşürdü. Pompalı tüfekler ve tabancalarla tarafların birbirine saldırdıkları görüntülerde iki tarafında aile üyelerinin ellerinde silah bulunan kişilerin önüne geçmeye çalıştıkları ve ateş açmalarını engellemeye çalıştıkları gözlendi.

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İhbarı alır almaz bölgeye giden jandarma ekipleri ise taraflara müdahale ederek daha fazla ölüm ve yaralanmanın önüne geçti. Jandarmanın müdahalesi yaşanabilecek bir katliamı engelledi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Silahlı çatışma
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