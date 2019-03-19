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Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

Bursa’da park yeri yüzünden komşu iki aile arasında kavga çıktı.

Bursa’da park yeri yüzünden komşu iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir şahıs yaralanırken, bıçaklı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 4.Hayat sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında kavga çıktığı öğrenilen iki aile arasında park yüzünden yine tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki aile birbirine saldırdı. İkametin camlarının kırıldığı kavgada Oğuz K., Özgür D.’yi bacağından bıçakladı. Bıçaklanan Özgür D. kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Özgür D. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kavga eden iki aileyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Bıçaklı saldırgan Oğuz K. ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürülürken, olay hakkında soruşturma devam ediyor.

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı
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