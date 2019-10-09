HABER

Komşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde bahçesine giden Halil İbrahim Baş (60), ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Komşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldü

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde bahçesine giden Halil İbrahim Baş (60), ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Arifiye ilçesi Karaçomaklar Mahallesi'nde oturan Halil İbrahim Baş, 2 Ekim günü ceviz bahçesine gitti. Halil İbrahim Baş’ın eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı. Bahçeye giden yakınları, Halil İbrahim Baş’ın göğsünden vurulmuş cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, yapılan incelemede Halil İbrahim Baş’a ait tüfeğin yanında olmadığını belirledi. Tarlada arama yapan ekipler, mahalleye gelen tüm yollardaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında plakasız iki aracın Baş'ın vurulduğu bahçenin yakınından hızla uzaklaştığı tespit edildi. Jandarma, araştırmayı bu yönde derinleştirdi.
KAMERALARDAN ARACIN HASTANEYE GİTTİĞİ BELİRLENDİ
Jandarma, kamera kayıtlarından araçlardan birinin Söğütlü ilçesine, diğerinin ise Kocaeli yönüne gittiğini saptadı. Yol üzerindeki kamera kayıtlarından Kocaeli yönüne giden aracın, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gittiği belirlendi. Yapılan araştırmada, araçla, Ö.D.’nin oğlu C.D.’yi hastaneye getirip tedavi ettirdiği tespit edildi.
Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Ö.D., eşi S.D. ve bacağından vurulan oğulları C.D.’nin görüntüleri ile Arifiye’den hızla kaçan araçtaki kişilerin görüntülerini karşılaştırdı. Her iki görüntünün uyuşması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.
TÜFEĞİ ELİNDEN ALIP, ÖLDÜRMÜŞLER
Şüpheliler ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Yapılan çapraz sorguda verdikleri ifadeleri birbirine uyuşmayan şüpheliler, cinayeti işlediklerini itiraf etti. Halil İbrahim Baş’a ait bahçenin yanındaki bahçeden ceviz çaldıkları, bu sırada Baş’ın kendilerini görüp tüfekle atış açıp C.D.’yi yaraladığı, kendilerinin de tüfeği elinden alıp Baş’ı öldürdükleri belirlendi. Söğütlü ilçesinde bir gölete attıkları tüfek ise dalgıçlar tarafından bulundu. Üç şüphelinin ifadeleri doğrultusunda diğer araçtaki M.D., S.T., A.T., S.D. de gözaltına alındı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.D., M.D., S.T., A.T., S.D. ve C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralanan C.D. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Komşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldüKomşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldüKomşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldüKomşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldü

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Doldur boşalt yapıp, damadına 3'üncü kurşunu sıkmışDoldur boşalt yapıp, damadına 3'üncü kurşunu sıkmış
Alanya’da uyuşturucu tacirine 8 yıl hapisAlanya’da uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.