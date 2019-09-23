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Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

ADANA'da, Murat Kor'u (41) öldürüp, eşini yaralayan E.İ.

Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası

ADANA,(DHA)- ADANA'da, Murat Kor'u (41) öldürüp, eşini yaralayan E.İ. ve C.A. tutuklandı. Zanlıların Kor çiftini küfürlü konuşmaları nedeniyle vurduklarını söyledikleri öğrenildi.
Olay, 17 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda oturan Murat Kor ile ablası Münevver Kor (43) motosikletli kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Murat Kor ve ablası Münevver Kor hastaneye kaldırdıldı. Yaralılardan Murat Kor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin yüzlerini gizlediğini saptadı. Aynı zamanda polis Kor'un, evde eşiyle yaşadığını ve küfürleştiklerini öğrendi. Küfürleri duyan komşusu E.İ.'nin (35) kendisine tepki gösterdiğini öğrenen ekip, soruşturmayı genişletti. Önceki gün E.İ. ve aynı mahalledeki arkadaşı C.A.'yı (38) gözaltına alan polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü. E.İ. sorgusunda, komşusu Murat Kor'u eşiyle tartıştığı sırada küfrettiğini, bundan rahatsızlık duyup uyardığını, kendisini terslemesi üzerine de korkutmak amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü bildirildi. E.İ. ve C.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Komşu cinayetinde 'küfür' iddiasıKomşu cinayetinde 'küfür' iddiası

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