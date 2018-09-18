Komşu dehşeti; Tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Gülay E., tartıştığı komşusu Saadet Ş. (44) ve 3 çocuğunun üzerine kezzap attı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları hastaneye kaldırılırken, Gülay E. de gözaltına alındı.
Olay, dün Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gülay E., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Saadet Ş. ile tartışmaya başladı. İki komşu tartışmanın ardından evlerine döndü. Gülay E., bir süre sonra elinde kezzap dolu şişeyle Saadet Ş.'nin evinin önüne geldi ve zili çaldı. Gülay E., kapıyı açan Saadet Ş. ve yanında bulunan çocukları Akil Ş. (13), Osman Ş. (12) ve Ayşegül Ş.'nin (7) üzerine doğru kezzap atıp kaçtı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gülay E.'yi gözaltına aldı.
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