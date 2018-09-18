Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı (3)

TUTUKLANDI

Konya'da, tartıştığı komşusu Saadet Ş. ve 3 çocuğunun üzerine kezzap atan Gülay Durusoy (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Durusoy, gazetecilerin "Niçin kezzapla saldırdınız?" sorusuna, ''Ben atmadım. İftira attılar. Kattan birileri tuzak kurdu, diyorum. Anlamıyor musunuz?'' diye cevap verdi.

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