Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı (3)

TUTUKLANDI
Konya'da, tartıştığı komşusu Saadet Ş. ve 3 çocuğunun üzerine kezzap atan Gülay Durusoy (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Durusoy, gazetecilerin "Niçin kezzapla saldırdınız?" sorusuna, ''Ben atmadım. İftira attılar. Kattan birileri tuzak kurdu, diyorum. Anlamıyor musunuz?'' diye cevap verdi.
FOTOĞRAFLI
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti
Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor
Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat
3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum