Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı (3) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı (3)' başlıklı ek haberimizi, şüphelinin tutuklanmasına neden olan suçlamada yapılan düzeltme nedeniyle yeniden veriyoruz.

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TUTUKLANDI

Konya'da, tartıştığı komşusu Saadet Ş. ve 3 çocuğunun üzerine kezzap atan Gülay Durusoy (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralama' suçundan tutuklandı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Durusoy, gazetecilerin "Niçin kezzapla saldırdınız?" sorusuna, ''Ben atmadım. İftira attılar. Kattan birileri tuzak kurdu, diyorum. Anlamıyor musunuz?'' diye cevap verdi.

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