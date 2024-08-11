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  4. Komşu dehşeti yaşıyor! Yunanistan'da yangın, köyler tahliye edildi

Komşu dehşeti yaşıyor! Yunanistan'da yangın, köyler tahliye edildi

11.08.2024 22:16
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Yunanistan'da büyük yangın! Başkent Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi. Dumanlar başkent Atina'ya kadar ulaştı. Yetkililer vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulundu.

Komşu dehşeti yaşıyor! Yunanistan'da yangın, köyler tahliye edildi

Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

Haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

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Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.

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Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yunanistan
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