HABER

Komşu Edirne'de alışveriş yoğunluğu oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışverişini yapmak için kent merkezindeki Sosyete Pazarı'na ilgi gösteriyor

EDİRNE (AA) - Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş yapmak için Edirne'ye gelenler kent merkezi ve pazarda yoğunluğa neden oldu.

Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışverişini yapmak için kent merkezindeki Ulus (Sosyete) Pazarı'na ilgi gösteriyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin pazarı hareketlendirdiğini söyledi.

Pazarın uluslararası özelliğe sahip olduğunu belirten Reisoğlu, "Cuma günleri Edirne'de alışveriş yoğunluğu oluyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yazlık ürünlere talep arttı. Başta Yunan ve Bulgar turistler yazlık ürünlerini pazarımızdan alıyorlar." dedi.

Pazara olan ilginin esnafın yüzünü güldürdüğünü anlatan Reisoğlu, şunları kaydetti:

"Pazardaki yoğunluk ekonomiye can veriyor. Yerli ve yabancı turistler kente akın ediyor. Esnaflar olarak bu ilgiden mutluyuz. Pazarda her bütçeye göre ürün var. Mağazaların yarı fiyatına satışlar oluyor. Bundan dolayı ziyaretçilerin ilgisi de çok oluyor."

Pazarcı Salih Mızrak da komşunun kıyafetlerini Edirne'den aldığını belirterek, "Pazarımıza çevre illerden de gelenler oluyor. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de uygun fiyatlıdır." dedi.

Yunanistan'dan gelen Elena Moritis, fiyatların uygun, ürünlerin kaliteli olması dolayısıyla Edirne'deki pazara sık sık alışveriş yapmaya geldiğini belirtti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Almanya ile öğretmenlerin mesleki alan gelişmelerine yönelik protokol imzalandıAlmanya ile öğretmenlerin mesleki alan gelişmelerine yönelik protokol imzalandı
Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyorKozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alışveriş Bulgaristan Ulus Pazarı

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

'Arı Adam'ı gören şaşkına dönüyor! 'Rekor kırana kadar devam edeceğim'

Gören şaşkına döndü! 'Sokulmaya bağışıklık kazandım' deyip...

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.