Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanlara turist ilgisi

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un yan yana Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ni, evler arasından geçen yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a, diğer yarısı ise Ordu'ya aitken, bölgede oturanlar ise ilginç durumlarla karşı karşıya kalıyor. İki kentin sınırında çekilen reklam filminin ardından mahalleler ziyatetçi akınına uğruyor.

Samsun'un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki yan yana Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Şenkepe mahallesini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait.

Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor.

Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Komşular, birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanların hikayelerinin bir GSM şirketince çekilen reklam filmine konu olması üzerine turistler mahalleleri ziyaret etmeye başladı.