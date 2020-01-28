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  4. Komşu iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Komşu iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 04:18 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de aynı sokak üzerindeki evlerde yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de aynı sokak üzerindeki evlerde yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki grup arasında meydana gelen olayda 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, Kanarya Mahallesi Penguen Sokak üzerinde 02:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılıklı 2 evde oturan yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

YAKINLARI BATANİYE ÖRTEREK BEKLEDİ
Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağmur yağması nedeniyle ambulans gelene kadar 1 yaralının üzerine yakınları tarafından battaniye örtüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme polisleri ise sokak ve evlerde delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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