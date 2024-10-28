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  4. Komşu ilçeye eşek satın almaya gitti, 10 gündür haber alınamıyor!

Komşu ilçeye eşek satın almaya gitti, 10 gündür haber alınamıyor!

28.10.2024 01:23
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu Bartın'ın Ulus ilçesine eşek satın almaya giden Yaşar Dursun'dan 10 gündür haber alınamıyor. Ekiplerin, arama çalışması sonrası Dursun'un satın aldığı eşek ölü bulundu. Yaşar Dursun'u arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verilirken, gün aydınlanınca çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Komşu ilçeye eşek satın almaya gitti, 10 gündür haber alınamıyor!

Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde oturan Yaşar Dursun, 18 Ekim'de ailesine Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulupınar köyünden eşek satın almaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve geri dönmedi.

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EŞEK ALMAYA GİDİP GERİ DÖNMEDİ!

Köy Muhtarı Seyfi Altıok, dün su arızası nedeniyle gittiği evde Yaşar Dursun'un eşi Hanife Dursun'a eşinin nerede olduğunu sordu. Hanife Dursun, Yaşar Dursun'un eşek almaya gidip geri dönmediğini söyledi. Bunun üzerine muhtar Altıok, dün jandarmaya ihbarda bulundu.

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Jandarma, AFAD, NAK ve İHH ekipleri 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sırasında, köy sınırında ölü bir eşek bulundu. Eşeğin, Dursun'un satın almış olduğu eşek olduğu belirlendi. Yaşar Dursun ise bulunamadı. Ekipler, havanın kararması ile birlikte arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde Dursun'u arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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