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  4. Komşu kadınlar arasındaki kavga cinayetle bitti! Defalarca ateş açarak öldürdü

Komşu kadınlar arasındaki kavga cinayetle bitti! Defalarca ateş açarak öldürdü

04.06.2024 21:51
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Düzce'de bir apartmanda komşu iki kadın arasında çıkan kavga cinayetle bitti. S.B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı silahla defalarca ateş ederek öldürdü. Yaşanan korkunç olayın ardından S.B. polisi arayarak teslim oldu.

Komşu kadınlar arasındaki kavga cinayetle bitti! Defalarca ateş açarak öldürdü

Olay, Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurdu.

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CİNAYETİN ARDINDAN POLİSİ ARADI

Ardından polis ekiplerini arayan S.B. teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce
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