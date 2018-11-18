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Komşu karıştı! Ülkeyi yangın yerine çevirdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 00:14 | Son Güncelleme

Yunanistan'da "Albaylar Cuntası" karşıtı öğrenci ayaklanmalarının yıl dönümünde çıkan olaylarda 8 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hafif yaralandı.

Başkent Atina'da sendikalar, sol gruplar ve çeşitli öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti mensuplarından oluşan 10 binden fazla kişi, "17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin" sembolü Atina Teknik Üniversitesinden (Politehnio), ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Ülke yangın yerine döndü! Gerilim artıyor

Gösteri sırasında bir grup, Amerikan bayrağı yaktı.
YÜRÜYÜŞ OLAYSIZ SONA ERDİ
ABD karşıtı sloganların atıldığı, ırkçılık, faşizm ve kemer sıkma önlemlerine karşı pankartların taşındığı geleneksel yürüyüş, olaysız sona erdi.
BAKAN VE YÖNETİCİLERE YUMURTA ATTILAR
Yürüyüşün ardından bir grup, gösteriye katılan hükümetin ana ortağı SYRIZA'dan bakan ve yöneticilere tepki göstererek şişe ve yumurta fırlattı.
GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE
Öte yandan, yürüyüş sonrasında Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde kendilerini "anarşist" olarak tanımlayan yüzlerce gösterici ile polis arasında arbede yaşandı.
Saatlerce süren olaylarda göstericiler, çöp tenekeleri ve lastiklerle kurdukları bariyerlerin arkasından molotof kokteyli, havai fişek ve taş atarken, polis de göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.
Polis, ayrıca bahçe demirlerini keserek üniversite binasının içine girmeye çalışan göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Atina polisinden edinilen bilgiye göre, saatlerce devam eden olaylarda 8 kişi gözaltına alındı. Olaylarda çok sayıda kişi arbede nedeniyle veya yoğun gazdan etkilenerek hafif yaralandı.
Öte yandan, ülkenin ikinci büyük kenti Selanik ile Patras'taki yürüyüşlerin ardından çıkan olaylara çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.
17 KASIM
Yunanistan’da her yıl anılan "17 Kasım Öğrenci Direnişi", 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü kabul ediliyor.
Öğrencilerin 14 Kasım 1973'te Atina Teknik Üniversitesini işgal etmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü.
Üniversite çevresinde toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken 17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti. Resmi belgelerde sabaha kadar süren olaylarda 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, direnişçiler ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin yaralandığını ileri sürüyor.​
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan 17 Kasım Öğrenci Direnişi atina ABD

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