"Komşu Kart" ile doğaya ve aile bütçesine destek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan "Çevreci Komşu Kart" projesi kapsamında karta sahip olan aileler, biriktirip ayrıştırdıkları çöp miktarı karşılığında topladıkları puanlarla alışveriş yapıp aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Çevreci Komşu Kart projesiyle, kartlar ilçede belirlenen evlerdeki kadınlara tanımlanacak. Evlerde toplanıp ayrıştırılacak çöpler, belirli zamanlarda belediye ekipleri tarafından tartılıp alınacak. Aileler, toplanan çöplerin ağırlığına göre verilen kartlara yüklenecek puanlarla alışveriş yapma imkanı bulacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, başlattıkları projeyle hem doğaya hem de kentteki ailelerin bütçelerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Çok anlamlı bir geri dönüşüm projesine imza attıkları düşündüklerini ifade eden Eşkinat, "Çevreci Komşu Kart Projesi ile her hanedeki annemize bir kart tanımlayacağız. Anneler çöpleri evde ayrıştırıp bizim toplama günümüze kadar biriktirecek. Belediyemizin ekipleri gelecek, biriktirilip ayrıştırılan çöpleri tartacak ve çıkan miktara göre kartlara puan yükleyecek. Proje ile hem kaynağında ayrıştırmayı hep beraber sağlamış olacağız hem de ailelerimiz kartlarında biriken puanlar ile alışveriş yapma imkanı bulacak." diye konuştu.

Gençlere temiz bir gelecek bırakmak istediklerini belirten Eşkinat, şunları kaydetti:

"Öngördüğümüz bu projeyi son derece önemsiyoruz. Çevre bugün olduğu gibi yarında bize lazım, çocuklarımıza, torunlarımıza lazım. Bundan sonraki nesillere lazım. Çöpü çöp diye değil, bir katma değer olarak görmek gerekir. Bu bilinçlendirme çalışmaları ile beraber. Tekirdağ'ın kalbi Süleymanpaşa'da önemli bir projeye imza atacağımıza inanıyorum."

