HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Komşu kavgası cinayetle bitti! 112'yi arayıp 'Ben bir suç işledim' diyerek kendini ihbar etti

Komşu kavgası cinayetle bitti! 112'yi arayıp 'Ben bir suç işledim' diyerek kendini ihbar etti

05.06.2024 17:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de kavga ettiği komşusunu tabanca ile ateş ederek öldüren kadın tutuklandı. Şüphelinin olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, "Ben bir suç işledim" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Komşu kavgası cinayetle bitti! 112'yi arayıp 'Ben bir suç işledim' diyerek kendini ihbar etti

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Seçil B. ile komşusu Özlem Alcan arasında tartışma çıktı. İki kadın arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Seçil B., Özlem Alcan’a tabanca ile yaklaşık 4 el ateş etti.

0eeb3e08-3939-4264-b5bf-171c06fffc74

TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Özlem Alcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Seçil B. ise olayda kullandığı tabancası ile birlikte gözaltına alındı. Seçil B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

aedf3693-636c-47c1-86d3-54b4bbd1cd2c

'BEN BİR SUÇ İŞLEDİM'

Öte yandan, olayın ardından Seçil B.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, "Ben bir suç işledim. Şuanda Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki sitede bulunuyorum" diyerek ihbarda bulunduğu bildirildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Down sendromlu öğrenciyi darp etti! Öğretmen hakkında kararDown sendromlu öğrenciyi darp etti! Öğretmen hakkında karar
Sokak modasının yıldızı Puma Roma'da kaçırılmayacak fırsatSokak modasının yıldızı Puma Roma'da kaçırılmayacak fırsat
Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundularKonya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular
Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce komşu
En Çok Okunan Haberler
Deneyen bağımlısı oluyor: Mor baklava nasıl yapılır?

Deneyen bağımlısı oluyor: Mor baklava nasıl yapılır?

Kızının ölmeden önce söylediği söz onu tekrar ayağa kaldırdı!

Kızının ölmeden önce söylediği söz onu tekrar ayağa kaldırdı!

'Kızlarına sahip çıksalardı' sözüne hakimden tokat gibi yanıt

'Kızlarına sahip çıksalardı' sözüne hakimden tokat gibi yanıt

'Seni daha ne kadar çok sevebilirim' dedi, 1 gün sonra kurşun yağdırdı

'Seni daha ne kadar çok sevebilirim' dedi, 1 gün sonra kurşun yağdırdı

Hatay'da deprem! Birçok ilde hissedildi

Hatay'da deprem! Birçok ilde hissedildi

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.