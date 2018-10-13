HABER

Komşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

KARAMAN'da komşular arasında evin bacasından sızan su nedeniyle çıkan kavgada, annesinin kucağındaki 37 günlük kız bebek, başına isabet eden taşla ağır yaralandı.

Komşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da komşular arasında evin bacasından sızan su nedeniyle çıkan kavgada, annesinin kucağındaki 37 günlük kız bebek, başına isabet eden taşla ağır yaralandı. Bebek hastaneye kaldırılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 771 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binada oturan komşular arasında, bacadan yağmur suyu sızması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, ev sahipleri Taşkıran ve Yıldız aileleri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında annesi Gurbet Yıldız'ın (21) kucağında olan 37 günlük Semanur bebeğin başına taş isabet etti. Ağır yaralanan bebek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda solunumu duran bebek, Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Kavgada her iki taraftan da taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis olay ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Komşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandıKomşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandıKomşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandıKomşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandı

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
Direğe çarpan otomobil yandı; yaralı telefonu elinden bırakmadıDireğe çarpan otomobil yandı; yaralı telefonu elinden bırakmadı
Karakolda sivil memurun polise demir çubukla saldırı anı kameradaKarakolda sivil memurun polise demir çubukla saldırı anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.