Komşu kavgasında bıçaklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, tartıştığı komşusu Soner T. (34)tarafından bıçaklanan Mehmet Mercan (42), ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir sitedeki aynı apartmanda komşu olan dokuma atölyesi sahibi Mehmet Mercan ile Soner T. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sitenin bahçesinde iki komşu arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında Soner T., yanındaki bıçakla Mehmet Mercan'ı karnından 2 kez yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve ambulans gönderildi. Ağır yaralanan Mercan, ambulansla, Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Soner T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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