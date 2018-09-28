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Komşu kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da dün akşam, birbirine komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da dün akşam, birbirine komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı 3 kardeşin tedavisi sürerken, Valilik gerginliğe neden olan kavga nedeniyle vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı. Osmanlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Dağ, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kavganın ardından toplanan bazı kişiler, Suriyelilere ait e ve işyerlerine zarar verdi. Polis, sokaklarda toplanan gruplara tazyikli su ve biber gazlı müdahalede bulunarak, 8 kişiyi gözaltına aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Mesut Dağ da gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin yakınları hastanede Arapça ağıtlar yaktı ve yaşananlara tepki gösterdi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, hastanede tedavisi süren 3 kardeşi ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, yakınlarına başsağlığı diledi. VALİLİKTEN SAĞ DUYU ÇAĞRISI Gerginliğin ardından Şanlıurfa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Vatandaşların sükunete davet edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu olayla ilgili 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daha büyük bir sükûnet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyoruz.” Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin cenazeleri de defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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