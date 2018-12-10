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Komşu kıza 'Birlikte uçuşa geçelim' sözüne 5 ay hapis 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da komşu kızı B.Y.'ye (25) 'Bende bir şey var, gel sana göstereyim, birlikte uçuşa geçelim' diyen M.Ş.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da komşu kızı B.Y.'ye (25) 'Bende bir şey var, gel sana göstereyim, birlikte uçuşa geçelim' diyen M.Ş. (55), 'sözlü cinsel taciz' suçundan 5 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası 5 yıl süreyle ertelendi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'basit cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuksuz yargılanan M.Ş., şikayetçi B.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren B.Y., sanıkla aynı mahallede oturduklarını söyledi. Kahvehanenin önünden geçerken M.Ş'nin kendisine bir şeyler söylediğini, kendisinin buna anlam vermemekle birlikte tepki gösterdiğini anlatan B.Y., "Yaklaşık bir buçuk hafta sonra evinin önünden geçerken sanık beni durdurdu. Bana, 'Bende bir şey var, gel sana göstereyim, birlikte uçuşa geçelim' dedi. Bunun üzerine kendisine bağırarak tepki gösterdim. İki hafta kadar sonra ise bu kez arka sokakta motorla yanıma yaklaştı, aşırı derecede alkollüydü. Özür dilemek istediğini söyleyerek kolumdan tutup çekiştirdi" diye konuştu. B.Y., "İmdat, polis" diye bağırınca M.Ş'nin motorla uzaklaştığını ileri sürdü.
Suçlamaları kabul etmeyen M.Ş. ise B.Y. ile aynı mahallede oturduklarını, aynı yaşlarda kızı olduğunu, bu nedenle kendisini kızı gibi gördüğünü söyledi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen M.Ş., "B.Y. bana sert sert bakıyordu. Ben de kendisine 'Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' demek istedim. Ama bana bağırıp küfür etti" dedi.
Mahkeme başkanının ne sıklıkla alkol aldığını sorması üzerine M.Ş., "Sadece akşamları alkol alıyorum, şu an alkollü değilim, yalan söylemem" karşılığını verdi.
Savcı mütalaasında, sanığın 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan ise beraatına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti M.Ş'yi, 'sözlü cinsel taciz' suçundan 5 ay hapse mahkum etti. Sanığın cezası 5 yıl süreyle suç işlememesi kaydıyla ertelendi.

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