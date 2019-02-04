Komşu liderden ziyaret öncesi Erdoğan mesajı

Hafta içinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Çipras, Anadolu Ajansı'na röportaj verdi.
Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" dedi.
Yunan Başbakan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Çipras, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı" diye konuştu.
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