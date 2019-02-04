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Komşu liderden ziyaret öncesi Erdoğan mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı, Türkiye ziyareti öncesi "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

Komşu liderden ziyaret öncesi Erdoğan mesajı

Hafta içinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Çipras, Anadolu Ajansı'na röportaj verdi.

Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" dedi.

Yunan Başbakan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Çipras, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı" diye konuştu.


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erdoğan Çipras ziyaret

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yunanistan 18 adayi isgal etmis yunan cok sansli Turkiye'nin başında şu an keşke YUNAN kazansaydı diyen karamanlis ve cipras ile tercumansiz konusan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayan vatikanda papa tarafindan kutsanan papaz duasi alan Bopcular var bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
Anlamsız bir ziyaret,çünkü iki ülke problemleri asla çözülemez,böyle devam eder
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