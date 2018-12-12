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Komşu oğlunu öldüren sanık: Kendimi ve çocuklarımı korumak istedim

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ağaçtan düşen yaprakların iş yerlerinin önüne süpürülmesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla Doğukan Çiğit'i (16) öldürüp, ikizi ile babasını yaralayan Mehmet Yılmaz'ın (40) yargılanmasına başlandı.

Komşu oğlunu öldüren sanık: Kendimi ve çocuklarımı korumak istedim

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ağaçtan düşen yaprakların iş yerlerinin önüne süpürülmesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla Doğukan Çiğit'i (16) öldürüp, ikizi ile babasını yaralayan Mehmet Yılmaz'ın (40) yargılanmasına başlandı. Yılmaz, ilk duruşmada kavgada korktuğunu kendisini ve çocuklarını korumak için katil olduğunu söyleyerek, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.
İslahiye'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde geçen 30 Temmuz'da meydana gelen olayda, çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile kebapçılık yapan komşusu Mehmet Yılmaz (40) arasında ağaçtan düşen yapraklarını birbirlerinin iş yerinin önüne süpürdükleri iddiasıyla tartışma çıktı. Komşu esnaf arasındaki tartışma çocuklarının da katılmasıyla bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Yılmaz iş yerinden aldığı bıçakla komşusu Ahmet Çiğit ile ikiz çocukları Doğukan ile Batuhan'ı yaralayıp kaçtı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğukan Çiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Yılmaz ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Yılmaz'ın yargılanmasına bugün başlandı. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olduğu Kilis Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Yılmaz, savunmasında üzgün olduğunu söyledi. Tartışma sırasında öfkelendiğini ve bu sırada korktuğunu öne süren Yılmaz, "Öldürmeye ve yaralamaya kastım yoktu. Kendimi ve çocuklarımı korumak istedim. Böyle olmasını hiç istemezdim, üzgünüm" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla sanık Mehmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Komşu oğlunu öldüren sanık: Kendimi ve çocuklarımı korumak istedim

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