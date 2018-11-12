Komşu pastaneciler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA’nın Güneysınır ilçesinde komşu iki pastane sahibi arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Yakup A., tabanca ile komşusu Bekir Öztürk ile oğulları Mesut ve Enes Öztürk’e kurşun yağdırdı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları ağır yaralandı.
Olay, Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Komşu iki pastane sahibi Bekir Öztürk ile Yakup A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce eline tabanca alan Yakup A., komşusunun dükkanına giderek dehşet saçtı. Bekir Öztürk ile oğulları Mesut ve Enes Öztürk’e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekir Öztürk’ün cesedi ise otopsi için morga kaldırıldrı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Yakup A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
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