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Komşu tartışması kanlı bitti! Tabancayla ağzından vurdu

07.04.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İki komşunun tartışması kanlı bitti. İsmail Karanfil (41), tartıştığı üst kat komşusu Serkan Karaduman'ı (38) tabancayla ağzından vurarak yaraladı. Durumu ağır olan Karaduman hastaneye kaldırılırken, Karanfil ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Komşu tartışması kanlı bitti! Tabancayla ağzından vurdu

Kan donduran olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Şamlar köyünde meydana geldi. İsmail Karanfil ile üst kat komşusu Serkan Karaduman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karanfil, evden aldığı tabanca ile Karaduman'a ateş açtı.

Ağzına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Serkan Karaduman, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İsmail Karanfil ise, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

DHA

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