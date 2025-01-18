Azerbaycan'da ilk vaka! Maymun çiçeği vakası orada da tespit edildi... Turist olarak yurt dışındaymış

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABIB), hastanın 2-11 Ocak tarihleri arasında turistik gezi amacıyla yurt dışına giden 22 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı olduğunu bildirdi. Hastanın izole edildiği ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

DÜNYA'DA ALARM ÇANLARI ÇALIYOR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), 2025’in ilk haftasında M çiçeği (mpox) salgını nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2024’te 66 bin 63 şüpheli mpox vakasının bildirildiği, bunlardan 14 bin 417’sinin doğrulandığı ve 1366 kişinin de hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

BATI AFRİKADA 'ACİL DURUM'

Sierra Leone Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, ülkede 2 Maymun çiçeği vakasının teyit edilmesinin, Halk Sağlığı Yasası uyarınca harekete geçilmesini gerektirdiğini söyledi. Demby, “Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum” ifadesini kullandı.

HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

(AA) (DHA)