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  4. Komşuda fabrikada patlama meydana geldi: 112 kişi yaralandı!

Komşuda fabrikada patlama meydana geldi: 112 kişi yaralandı!

14.06.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da sodyum karbonat fabrikasındaki patlamada 112 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslar hastanelere kaldırıldı.

Komşuda fabrikada patlama meydana geldi: 112 kişi yaralandı!

İran’ın Fars eyaletinin Firuzabad kentinde sodyum karbonat fabrikasında meydana gelen patlamada 112 kişinin yaralandığı bildirildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Firuzabad sodyum karbonat fabrikasındaki tanklardan birinde oluşan sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

Fars Eyaleti Tıbbi Acil Durum ve Kaza Merkezi Müdürü Muhammed Cevad Muradiyan yaptığı yazılı açıklamada patlama nedeniyle çıkan yangında şu ana kadar 112 kişinin yaralandığını belirtti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaralılar arasında gazdan zehirlenenlerin de bulunduğunu aktaran Muradiyan, yaralıların Firuzabad Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

İranlı yetkili, yaralılara müdahale için 14 ambulans, 115 acil yardım aracı, bir otobüs ambulans ve bir helikopterin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Fars Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Halil Abdullahi de olay yerinin hızlı bir şekilde tahliye edildiğini, patlama sonucu can kaybı olmadığını ifade etti.

Yangının fabrikanın diğer tanklarına sıçraması ve gaz yayılması nedeniyle Cem-Firuzabad yolu da geçişlere kapatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama İran
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