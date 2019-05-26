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Komşu'da 'Kapı vizesi' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

YUNAN adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı.

Komşu'da 'Kapı vizesi' başladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- YUNAN adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. 'Kapı vizesi' olarak adlandırılan sistemin başlamasıyla Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerin ön rezervasyonlarında artış yaşandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 'Kapı vizesi' olarak adlandırılan sistem dün itibariyle başladı. Yunanistan'ın Rodos, Sömbeki (Simi), İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız adaları için 7 iş günü önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 70 euro, 0-12 yaş arası 20 euro karşılığında internet üzerinden işlemle kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesap numaraları ve pasaportla birlikte 60 euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabilir. Güney Ege Bölgesi'nde ilk günden itibaren 1000 üzerinde online müracaat olduğu bildirildi. Marmaris'te faaliyet gösteren Türkiye çıkışlı Yunan adalarına bilet, otel rezervasyon ve kapı vizesi işlemleri yapan bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, "Yunanistan Hükümeti haziran ayının ikinci haftasında alacağı kapıda vize uygulamasını öne çekerek dün onayladı. Bütün Yunan adalarına Türkiye'den çıkışlı bilet satmaktayız. Schengen vizesi ve kapı vizesinin yanı sıra otel rezervasyon, araç kiralama ve kültür turları gibi işlemleri buradan yapmaktayız. Kapı vizesi Ege'nin şehirlerinden tek giriş-çıkış sistemidir. Geçen sene 4 iş gününde, az evrakla kısa sürede Yunanistan adalarına çıkış sağlanmaktaydı. Bu yıl 7 iş gününe çıkarıldı. Ramazan Bayramı'na sayılı haftalar kalması nedeniyle yeni başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın işlemleri yetişmeyebilir" dedi.
Geçen sene nisan ile eylül arasında yaklaşık 30 bin kişinin sadece Marmaris'ten Yunan adalarına çıkış yaptığına dikkati çeken Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yıl ekim başına kadar kapı vizesi sistemi sürecek. Türk vatandaşları geçen sene kapı vizesi ile günübirlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bu süre bir haftaya düşürüldü. Tatil süresinin kısaltılmasına rağmen ciddi talep söz konusu. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının talebiyle oteller dolu. Kurban Bayramı'nda bu talebin daha çok olacağını şimdiden gelen ön rezervasyonlardan görüyoruz. İlk günden itibaren bilgi almak ve işlem yapmak isteyenlerle telefonlarımız kilitlendi."

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Komşu'da 'Kapı vizesi' başladıKomşu'da 'Kapı vizesi' başladıKomşu'da 'Kapı vizesi' başladı

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