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Komşuda orman yangını paniği! Köyler boşaltıldı

15.07.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor. Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle adadaki bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Komşuda orman yangını paniği! Köyler boşaltıldı

Girit Adası'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'in Resmo (Rethimno) bölgesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışmalarına rağmen kontrol altına alınamadı.

KÖYLER BOŞALTILDI

Gece olması nedeniyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken Sahturia, Kria Vrisi ve Ayos Yorgis köyleri tedbiren tahliye edildi.

Bölgenin yoğun duman altında kalması sebebiyle serbest hayvancılık yapan besiciler, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

YANGIN UYARISI YAPILDI

Bu arada Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, yarın Attiki, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Girit ve Kuzey Ege'de yangın riskinin yüksek olduğu yönünde uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan girit
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