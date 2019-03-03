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Komşuda renkli festival

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bulgaristan'ın Yambol kentinde "kötü ruhların kovulması" ritüelinin canlandırıldığı maske festivali (Kukerlandia) renkli görüntülere sahne oldu.

Kukerlandia bu yıl coşkuyla kutlandı ve sıradışı görüntülere sahne oldu.

Komşuda renkli festival

Festival, antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan bugüne kadar gelmiş.
Maskeli ve renkli kıyafetli gruplar, baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan "kötü ruhları uzaklaştırmak" geleneğini canlandırdı.
Yambol Belediyesinin düzenlediği festivalde maskeli gruplar, Tunca Nehri yanındaki şehir parkında toplandılar.
Ekipler, maskeler ve çan sesiyle kötü ruhların kovulmasını anlattıkları gösterilerini jüriye beğendirmeye çalıştı.
Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafetler dikkati çekti.
Trak savaşçıları el yapımı “kuker” maskelerle meydana çıktılar ve büyük ilgi gördüler.
Savaşçılar, çeşitli hayvan boynuzları ve kürkleriyle oldukça ihtişamlı duruyorlardı.
Trak savaşçıları çıkardıkları seslerle de dikkat çekti.
Başta Edirne olmak üzere Türkiye'den ve Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.
Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festival turizmde çekim noktası haline geldi.
Özellikle Türkiye'den son yıllarda tur şirketlerinin paketlerine aldığı festival fotoğraf sanatçıları içinse önemli görseller sunuyor.
İşte festivalden bazı önemli kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Kukerlandia festival

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