Komşuda renkli festival

Kukerlandia bu yıl coşkuyla kutlandı ve sıradışı görüntülere sahne oldu.

Festival, antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan bugüne kadar gelmiş.

Başta Edirne olmak üzere Türkiye'den ve Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.