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  4. Komşuda salgın alarmı! 1 kişi hayatını kaybetti

Komşuda salgın alarmı! 1 kişi hayatını kaybetti

21.06.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ve maymun çiçeği salgınından sonra bu kez de kolera salgını paniği yaşanıyor. Irak'ın Kerkük kentinde bir kadın koleraya yakalanması sonrası hayatını kaybetti.

Komşuda salgın alarmı! 1 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde bir kişinin koleraya yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yakalandığı kolera hastalığı nedeniyle yaklaşık 3 gün önce Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir kadının öldüğü belirtildi.
Açıklamada, hastanın ilk başlarda durumunun iyi olduğu ancak son iki günde belirtilerin arttığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Üç gün önce Kerkük Sağlık Müdürlüğü kolera salgını riskine karşı önlem uyarısı yapmıştı. Müdürlük, virüsün özellikle su yoluyla bulaşma tehlikesine işaret ederek halka uyarıda bulunmuş ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına başladığını bildirmişti. (AA)

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Irak
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