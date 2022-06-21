Komşuda salgın alarmı! 1 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde bir kişinin koleraya yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yakalandığı kolera hastalığı nedeniyle yaklaşık 3 gün önce Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir kadının öldüğü belirtildi.

Açıklamada, hastanın ilk başlarda durumunun iyi olduğu ancak son iki günde belirtilerin arttığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Üç gün önce Kerkük Sağlık Müdürlüğü kolera salgını riskine karşı önlem uyarısı yapmıştı. Müdürlük, virüsün özellikle su yoluyla bulaşma tehlikesine işaret ederek halka uyarıda bulunmuş ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına başladığını bildirmişti. (AA)

