Komşuda tatilde: Yine şovunu yaptı!

Seksi manken tüm dünyanın diline düşen kıvrımlarıyla bu sefer Mykonos'taydı. İşte birbirinden seksi fotoğraflarıyla Demi Rose

Demi Rose Mykonos'ta görüntülendi

1 / 10 22 yaşındaki İngiliz manken Demi Rose, kum saatine benzeyen vücuduyla poz vermekten çok hoşlanıyor. Seksi model geçtiğimiz pazar günü Mykonos'taydı ve en son görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Demi Rose fotoğrafta alt karnını ortaya çıkaran bir bikini ile poz veriyor ve mayosunun altında küçük düğmeler bulunuyor.

2 / 10 Demi Rose'un Mykonos'tan sonra Milan ve Venedik'e gitmesi bekleniyor. Demi Rose'un bu pozları 6.4 milyon Instagram takipçisi tarafından görüldü. Bu fotoğrafta da seksi yıldız yaptığı makyajla yüzüne nemli bir görüntü vermiş.

3 / 10 Mavi elbisesiyle ortalığı kasıp kavuran Demi Rose geçtiğimiz haftalarda da oyunculuk dersleri almak istediğini belirterek Hollywood'a göz kırpmıştı. Seksi model The Sun'a verdiği demeçte film yıldızı olmak için Los Angeles'e taşınmak istediğini açıklamıştı.

4 / 10 Demi konuyla ilgili olarak "Haftada bir oyunculuk dersleri alıyorum ve bu dersler benim güvenimin yerine gelmesini sağlıyor. Planım Los Angeles'e taşınmak. Neler olacağını bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım." demişti.

5 / 10 Demi Rose şu anda DJ Chris Martinez ile çıkıyor. Rose daha önce rapçi Tyga ile beraberdi ve sevgilisini Kylie Jenner'a kaptırmıştı. Rose yaptığı açıklamada kalbinin kırık olmadığını belirtmişti.

6 / 10 Hatta o dönemlerde Demi Rose sık sık giydiği kıyafetlerden duruşuna kadar Kylie Jenner'ı taklit etmekle eleştiriliyordu. Tyga ile Kylie Jenner'ın ayrılmasından sonra da konuyla ilgili 'beni ilgilendirmiyor' açıklamasında bulunmuştu. (posta)

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