HABER

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 08:47 | Son Güncelleme

Erzincan’da otomobilin dikiz aynasının kırılması nedeniyle komşular arasında bıçaklı kavga çıktı.

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erzincan’da otomobilin dikiz aynasının kırılması nedeniyle komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki otomobilin dikiz aynasının kırılması üzerine komşular arasında kavga çıktı. İki taraftan da çok sayıda şahsın kavgaya karışması ve bıçak kullanılması üzerine olay büyüdü. Mahalleye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralanan 1 kişi ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis iki taraftan da kavgaya karışan şüphelileri toparlayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
Hatay’da bıçaklı kavga: 3 yaralıHatay’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kocaeli’de TEM Otoyoluna giren şahıs feci şekilde öldüKocaeli’de TEM Otoyoluna giren şahıs feci şekilde öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.