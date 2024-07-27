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  4. Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

27.07.2024 21:19
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İstanbul Kağıthane'de bir binadaki komşular arasında mini etek tartışması çıktı. Kız kardeşine mini etek giydiği için laf atarak tepki gösteren komşusuyla tartışmaya başlayan kişi daha sonrasında bıçağını çekti. Olay polisin müdahalesi ile son bulurken bıçaklı şahıs gözaltına alındı. Yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Kağıthane'de bir kişi, iddiaya göre kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren komşusuyla tartıştı. Adamın eşi de tartışmaya dahil olunca şahıs onlara bıçak çekti. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahalesi sonrası bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

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MİNİ ETEK GİYDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİLER

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın kız kardeşi mini etek giyip sokakta dolaşınca komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise adamla tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçak çekti. O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga
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