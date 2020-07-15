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Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 23:14 | Son Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde, komşular arasında silahlı kavgada Ramazan Karaca (55) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan iki kişi aranıyor.

Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında kırsal Yolboyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Murat Uçar ve kardeşi Cihan Uçar ile Ramazan Karaca ve Mevlüt Boztaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Uçar tabancayla eteş açtı.

RAMAZAN KARACA HAYATINI KAYBETTİ

Tabancadan çıkan kurşunlar Mevlüt Boztaş ve Ramazan Karaca’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan Karaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüt Boztaş ise önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN ARANIYOR

Olaydan sonra kaçan Murat Uçar ve Cihan Uçar'ın ise jandarma tarafından arandığı öğrenildi. Ramazan Karaca’nın cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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