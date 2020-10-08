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Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 21:47 | Son Güncelleme

Çankırı’da iki komşu arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Çankırı’ya bağlı Ünür köyünde meydana geldi.

Çankırı’da iki komşu arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çankırı’ya bağlı Ünür köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen komşular Osman T. ile İsmail G. arasında tartışma yaşandı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Osman T., tabanca ile İsmail G’yi vurdu. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen İsmail G.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi Osman T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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