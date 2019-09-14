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Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, komşu iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, komşu iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ramazan Tak, Bereket Tak, Müslüm Tak, Musa Tak, Muhittin Tak, Bayram Tak ve Mehmet Fatih Ata, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

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