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  4. Komşular arasındaki baltalı kavgada 3 şahıs adliyeye sevk edildi

Komşular arasındaki baltalı kavgada 3 şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Avcılar’da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Yeşilkent Mahallesi’nde dün öğle 14.30 sıralarında M.Ç.

Avcılar’da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Yeşilkent Mahallesi’nde dün öğle 14.30 sıralarında M.Ç. (50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Emniyete işlemleri biten 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

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