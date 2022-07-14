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  4. Komşular arasındaki ceviz ağacı kavgası kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Komşular arasındaki ceviz ağacı kavgası kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

14.07.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazi komşuları arasında ceviz ağacının dallarının kesilmesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada komşusu tarafından karnından bıçaklanan kişi silahlıyla kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan bir yaralının ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Komşular arasındaki ceviz ağacı kavgası kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Kastamonu'daki silahlı kavga dün akşam saat 18.30 sıralarında Cide'ye bağlı Ağaçbükü Köyü Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirine komşu olan arazi sahipleri Mustafa Kaplan (70) ile Zeynel D. (68), arasında 'ceviz ağacının dallarını neden kestin' tartışma yaşandı.

BIÇAKLANAN KOMŞU SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Mustafa Kaplan, iddiaya göre komşusu Demirtaş'a ait arazinin sınırında bulunan ceviz ağacının, kendi arazine uzanan dallarını kesti. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ceviz dallarını kesen Mustafa Kaplan, Zeynel Demirtaş'ı karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Demirtaş ise yaralı halde üzerinde bulunan tabanca ile Kaplan'a ateş etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Kaplan'ın akrabası Sezer Kaplan da (22) ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Mustafa Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Zeynel Demirtaş ve Sezer Kaplan ise ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın boşluğundan yaralanan Demirtaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Demirtaş'ın, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu silahlı kavga
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