HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Esenler'de sokak programlarına bir yenisi daha eklendi. ‘Balkondan yarışıyoruz’ isimli programla yarışma ekibi hem eğlendiriyor hem sürpriz hediyeler dağıtıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yerel yönetimler süreci daha keyifli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Esenler Belediyesi, animasyon ekibiyle sokak sokak dolaşarak vatandaşları evlerinden yarışmaya davet ediyor. Balkonlarından sokaktaki yarışmaya katılan çocuklar ve aileler, sürpriz hediyeler kazanırken renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Kazananlara hediyeleri ise balkonlarından sarkıttıkları sepetler aracılığıyla veriliyor. İzleyenlerin anında yapabilecekleri basit işlemler için hazırlanan sorularda, aşağıya ilk meyveyi kim sepetle salacak, bir bardak su dökmenizi rica ediyoruz veya bize bir adet cezve gönderin gibi soruları ilk yapan kişiye sürpriz hediyeler veriliyor.

“BU TÜR ETKİNLİKLER ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK İYİ OLUYOR”

Esenler mahalle sakinleri ise yapılan etkinliklerden çok memnun olduklarını dile getirdi. Bir vatandaş, “Havalar iyice ısındı, çocukları evde tutmak daha da zorlaşmaya başladı. Bu tür etkinlikler onlar için çok iyi oluyor. Çünkü çok sıkıldılar. Bizler de zorlanıyoruz. Çocukları eğlendirmek için palyaçolar bile yetiyor. Düşünen kişilere de, ekibe de, belediyemize de çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Tam 100 milyon lira! Son anda yakalandılarTam 100 milyon lira! Son anda yakalandılar
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnından tam 3 kilo 400 gram kitle çıktı

Karnından çıktı! Tam 3 kilo 400 gram

100 milyon liraya satacaklardı! Son anda yakalandılar

Tam 100 milyon lira! Son anda yakalandılar

Hayat Eve Sığar uygulaması yenilendi! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

Esrarengiz ışıklar köylüleri korkuttu! 'Görünce kelime-i şehadet getirdik'

Esrarengiz görüntü! 'Görünce kelime-i şehadet getirdik'

Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

Avcılar’da 6 davulcunun soyadı hem şaşırttı, hem de güldürdü

Davulcuların soyadı hem şaşırttı, hem de güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.