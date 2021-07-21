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Komşular bayramlaşmaya gidince acı gerçek ortaya çıktı

21.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bayramlaşmaya giden komşularının ihbarı üzerine 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Komşular bayramlaşmaya gidince acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi.

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EVDEN KÖTÜ KOKULAR GELDİĞİ FARK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, komşuları 72 yaşındaki İsmet Akdağ’ı bayram dolayısı ile ziyaret etmek istedi, ancak kendisine ulaşamadı. Bu sırada evden gelen kötü kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kapıyı açarak içeri giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Ardından sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Elazığ
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