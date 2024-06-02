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Komşular haberini verdi! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.06.2024 20:47
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan bir şahsın ölümü çevreye yayılan kötü kokularla ortaya çıktı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen erkek şahsın cesedi, ne zaman ve neden öldüğünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Komşular haberini verdi! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Haluk Aytar'ın dairesinden kötü kokular yayılınca komşuları polise haber verdi.

ŞAHSIN CESEDİNİ MASKELİ EKİPLER ÇIKARTTI!

Olay bugün Camikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Haluk Aytar'ın yalnız yaşadığı dairesinden kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Aytar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ağır koku nedeniyle maske ile görev yapabildiği evden şahsın cesedi yine maskeli ekiplerle çıkarıldı.

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Aytar'ın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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kuşadası Aydın
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