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  4. Komşular kokudan duramadı! Kablolu cinayetin katili çay içemeye gelen arkadaş çıktı

Komşular kokudan duramadı! Kablolu cinayetin katili çay içemeye gelen arkadaş çıktı

19.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da misafir olarak evine gittiği Mahmut Çetindağ’ı çıkan tartışmada kablo ile boğarak öldüren Suriye uyruklu Abdulsalam Ahmet (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut Çetindağ’a ait evde buluşan ikilinin çay içtikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, Ahmet'in televizyon kablosuyla şahsı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Komşular kokudan duramadı! Kablolu cinayetin katili çay içemeye gelen arkadaş çıktı

Şanlıurfa’da misafir olarak evine gittiği Mahmut Çetindağ’ı çıkan tartışmada kablo ile boğarak öldüren Suriye uyruklu Abdulsalam Ahmet (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOMŞULAR KOKUDAN DURAMADI

Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde yaşandı. Mahalleden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, kokuların kaynağının yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’ın evinden geldiğini fark etti. Gittikleri evde kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açtıklarında kokuların kaynağının evdeki bir ceset olduğunu belirledi. Yapılan incelemede cesedin ev sahibi Mahmut Çetindağ’a ait olduğu belirlendi.

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BOYNUNDAKİ İZDEN ŞÜPHELENDİLER

Ölen şahsın boynunda iz olduğunu gören polis ekipleri, şahsın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ölen şahıs ile son görüşen kişileri takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bardan üzerindeki parmak izlerinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Dün akşam gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevk edildi.

ÇAY DAVETİNE GELMİŞ

Mahmut Çetindağ’a ait evde buluşan ikilinin çay içtikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, A.A.’nın televizyon kablosuyla şahsı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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