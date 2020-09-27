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Komşular kötü koku ihbarında bulundu, 6 gün önce öldüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir binanın zemin katındaki daireden kötü koku geldiği şikayeti üzerine polisin girdiği evde Muhammed Uğur Kadıoğlu (58) ölü olarak bulundu. Kadıoğlu’nun 6 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Komşular kötü koku ihbarında bulundu, 6 gün önce öldüğü ortaya çıktı

Olay, Darıca Osmangazi Mahallesi Tunay Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi.

Apartmanda yaşayanlar binanın zemin katından koku gelmesi üzerine polisi aradı. İhbar üzerine daireye giren polis ekipleri, yalnız yaşayan Muhammed Uğur Kadıoğlu’nun cansız bedeni ile karşılaştı.

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Yapılan incelemede, yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Kadıoğlu’nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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