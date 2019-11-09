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Komşular sürekli yanan ışıktan şüphelendi, evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem’in (61) evinin ışıklarının sürekli yanmasından şüphelenen komşuları polise haber verdi.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem’in (61) evinin ışıklarının sürekli yanmasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Eve giren polis ve sağlık ekibi, 3 gündür haber alınamayan Yaşar Kaya Ertem’in cesedi ile karşılaştı.
Gölcük Dumlupınar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem’den 3 gündür haber alamayan komşuları, evinde ışıkların sürekli yandığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Yaşar Kaya Ertem’in evinin tuvaletinde cesedi ile karşılaşıldı. Yaşar Kaya Ertem’in düşerek yaralandığı için veya sağlık sorunlarına bağlı bir neden ile hayatını kaybettiği düşünülürken, Ertem’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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