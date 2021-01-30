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Komşular tarafından son anda kurtarıldı

30.01.2021 19:54 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Keles ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa’nın Keles ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Son anda karı koca yanan evden kurtarılırken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, Keles ilçesine bağlı 4 kilometre uzaklıkta Bıyıkalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B.’ye (87) ait iki katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Alevler biranda yükselmeye başlayınca Mehmet B. ve eşi komşuları tarafından evin içinden çıkartıldı. Binanın yanında bulunan ahırda ise alevler büyümeye başlayınca içinde bulunan eşek son anda fark edilerek çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar sebebi ile zor anlar yaşarken yangın büyümeden iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen Mehmet B. ve eşi sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bina ve yanındaki ahır kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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