HABER

Komşular uzlaştı, Ahmet Emre okula terlikle gelmekten kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşadığı sitede ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan R.T., öğrencilere ayakkabı alma şartıyla site sakinleriyle uzlaştı. R.T.'nin bir okula gönderdiği 35 çift ayakkabıdan biri de okula terlikle gelip giden 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Yıldırım'a verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yaşadığı sitede ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan R.T., öğrencilere ayakkabı alma şartıyla site sakinleriyle uzlaştı. R.T.'nin bir okula gönderdiği 35 çift ayakkabıdan biri de okula terlikle gelip giden 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Yıldırım'a verildi.

​Oturduğu siteye, geçen yıl 18 Eylül'de alkollü olarak gelen R.T., taşkınlık yapınca komşuları tarafından polise şikayet edildi. Polis, R.T. hakkında, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan soruşturma başlatıldı. Suçun, uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı, site sakinleriyle R.T.'yi bir araya getirdi. Site sakinleri, R.T.'nin bir okula ayakkabı yardımında bulunması halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. R.T. de teklifi kabul edip, 35 çift ayakkabı aldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ayakkabıları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu yetkililerine teslim etti.

ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Ayakkabılar, Okul Müdürü Mustafa Aşçı ve öğretmenler tarafından tespit edilen maddi durumu kötü olan 35 kız ve erken öğrenciye dağıtıldı. Bir çift ayakkabı da okula terlikle gidip gelen 1'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Yıldırım'a verildi. Terlikleri çıkarıp ayakkabıları giyen küçük Ahmet Emre, ilk defa okul ayakkabısı olduğunu söyledi.

YAZICI: ORTAYA ÇOK OLUMLU BİR İŞ ÇIKTI

Okul Müdürü Mustafa Aşçı da ayakkabıların okula ulaştırılmasında emeği olanlara teşekkür etti. Başsavcı İlker Yazcısı ise, uzlaştırma sayesinde savcılık ve mahkemelerin iş yükünün azaldığını söyledi. Uzlaştırma sayesinde müştekilerin şüphelilere uyguladıkları yaptırımlarla hem kamu vicdanının, hem de müştekilerin tatmin olduğunu ifade eden Yazıcı, "Bu olayımızda da müştekilerimiz şüphelilerimizden ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alınması talebinde bulundular. Sağ olsun şüphelimiz de müştekilerin bu talebini kabul ederek ayakkabı alımıyla ilkokul öğrencilerinin bu ihtiyacını karşılamış oldu. Ben çok olumlu bir iş ortaya çıktığını düşünüyorum" diye konuştu.

Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
TOKİ, Van Erciş’te 216 adet iş yeri ve 41 adet ofis satışa sunduTOKİ, Van Erciş’te 216 adet iş yeri ve 41 adet ofis satışa sundu
İzmirliler, Yedi Kocalı Hürmüz oyununa akın ettiİzmirliler, Yedi Kocalı Hürmüz oyununa akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Esenler'de banka soygunu girişimi

Esenler'de sıcak saatler!

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.